4000 Nächtigungen bei der Genusstour durch Kärnten

Die Velovista wird erstmals in Kärnten organisiert – vom 21. bis 25. Mai führt diese Tour 500 Genussradler in vier entspannten Tagesetappen entlang der Kärntner Seenschleife. Es geht von Villach zum Klopeiner See und über Klagenfurt zurück zum Ossiacher See. Die erste Etappe hat 80 Kilometer, die anderen rund 40. Alle werden als leicht eingestuft. „Viele Radler kommen aus Deutschland. Das Event ist bewusst in der Vorsaison angesetzt und in den nächsten Jahren ausbaufähig“, sagt Tourismusreferent Sebastian Schuschnig.