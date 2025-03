Meghans und Harrys Hochzeit brach kein Protokoll

Der Brautstrauß wurde nach einer alten Tradition gebunden. Seit Königin Victoria enthält jeder Brautstrauß von geborenen oder zukünftigen Mitgliedern des Königshauses einen Myrtenzweig. Die Myrtenzweige in den Bouquets der Windsor-Bräute stammen stets von einer von Königin Victorias alten Myrtengewächsen aus den königlichen Gärten. Ihren Brautstrauß legte Meghan Markle nach der Hochzeit – so wie alle königlichen Bräute – am Grab des unbekannten Soldaten in der Westminster Abbey nieder.