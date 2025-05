Unerwartete Bewegung auf der Venus entdeckt

Die Coronae treten laut den Forschenden vor allem in Regionen auf, in denen die Kruste der Venus dünner ist. Das Team geht davon aus, dass darunter heißes Material aus dem Inneren des Planeten aufsteigt. Dieses sogenannte Mantelmaterial könnte die Kruste aufwölben und an ihren Rändern Bewegungen auslösen, bei denen sich Teile der Kruste unter andere Bereiche schieben – ein Prozess, der an die Subduktion auf der Erde erinnert, wie sie im Rahmen der Plattentektonik auftritt.