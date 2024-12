NASA-Sonde überstand Rekord-Vorbeiflug an Sonne

Sonne so nah, wie noch keine Sonde zuvor

Das Signal wurde von den Missionskoordinatoren im „Johns Hopkins Applied Physics Laboratory“ in Maryland in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember nach 48 Stunden Wartezeit empfangen. Die Sonde hatte am 24. Dezember um 12.53 Uhr (MEZ) ihren sonnennächsten Punkt erreicht. Sie kam der Sonnenoberfläche mit 6,1 Millionen Kilometer so nah, wie noch keine Sonde zuvor.