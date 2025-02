Drüsenfieber bremste Triathlon-Talent aus

Sechs gute Rennen

Bei ihrem Saisonstart am 10. Mai will sie schließlich in guter Form sein. Beim Continentalcup in Algerien gilt es wichtige Punkte zu sammeln, denn: „Mein Ziel ist es, heuer in die Top 200 der Weltrangliste zu kommen.“ Derzeit steht sie auf Platz 560, muss daher mindestens 360 Athleten überholen. Klingt viel, ist es aber nicht, wie die 19-Jährige erklärt: „Da brauche ich sechs Rennen mit guten Punkten.“