„Rand-Spitäler“ fürchten Fokus in geplantem Neubau

Gesundheit ist ein heikles und daher in der Versorgung umstrittenes Gut

Im Norden des Weinviertels haben sich Sprecher und Initiativen jeweils für „ihren“ Standort ausgesprochen – gemeinsames Argument: Wird das neue „XL-Krankenhaus“ in der südlichen Region nahe der Städte wie Korneuburg oder Stockerau gebaut, würde „das Gesundheitsangebot im oberen Weinviertel komplett ausgedünnt“. So argumentiert etwa Mistelbachs Alt-Bürgermeister Alfred Weidlich. Er spricht von 187.000 Bürgern, um die es im Einzugsgebiet rund um Mistelbach gehe. Weidlich animiert die Kommunal- und übergeordneten Politiker dazu, „gemeinsam die Funktion als Schwerpunktspital zu stärken“. In Hollabrunn wiederum ist die Politik bereits auf Standortkurs, Demos gab es schon, Unsicherheit bleibt.