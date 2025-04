Nach Demo fordert Hollabrunn das Schwerpunktspital

Verfolgte man den Dorftratsch, war Hollabrunn immer schon bevorzugter Geburtsort für werdende Mütter – beziehungsweise das dortige Krankenhaus. Die Bezirks-SPÖ hat zu der Thematik, die in der Region den Menschen unter den Nägeln brennt, auch einen offenen Brief unter anderem an Landesrat Ludwig Schleritzko verfasst.