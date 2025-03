Erste dunkle Wolken über dem Gesundheitspakt

Widerstand regt sich gegen so manches Detail im „Gesundheitspakt 2040 +“. In Gmünd läuft bereits eine Online-Petition, die den Erhalt des Landesklinikums zum Ziel hat. Am Donnerstag haben bei der Sitzung des Landtages in St. Pölten auch die drei Abgeordneten aus dem Bezirk Gmünd, Margit Göll (ÖVP), Michael Bierbach (SPÖ) und Anja Scherzer (FPÖ), für den Pakt gestimmt.