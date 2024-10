Wer für die umstrittenen Spitalsschließungen ist

Fachkräftemangel und hohe Betriebskosten

So tritt Rainer Ernstberger, ärztlicher Direktor der Klinken Hollabrunn und Korneuburg-Stockerau, für eine „Bündelung“ der Akutversorgung an einem Standort ein. Seine drei Spitäler sollen ja laut Plan in einer neuen Klinik Weinviertel-Süd-West aufgehen. Ernstberger verweist auf Fachkräftemangel und höhere Betriebskosten für drei Kleinkliniken. Geteilt wird seine Meinung von Katja Steininger, regionale Gesundheitsmanagerin des Landes im Weinviertel.