Ertappte Ladendiebin hatte auch Marihuana dabei

Bei der Durchsuchung der 24-jährigen Slowenien, die in Wien lebt, fanden die Beamten Kosmetikartikel sowie Kleidungsstücke – und eine geringe Menge Marihuana. Die Frau steht auch im Verdacht, in den letzten Wochen in weiteren Grazer Drogerie- und Lebensmittelgeschäften gestohlen zu haben. Der Schaden soll sich auf mehrere hundert Euro belaufen.