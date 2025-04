Trump entließ Ehemann von Harris aus Museumsrat

Emhoff warf dem Republikaner politische Gründe für seine Entlassung vor. „Das Gedenken an den Holocaust und Holocaust-Bildung sollte niemals politisiert werden“, schrieb der Ehemann von Kamala Harris auf der Plattform X. „Eine der schlimmsten Gräueltaten der Geschichte zu einem Streitthema zu machen, ist gefährlich und entehrt das Gedenken an sechs Millionen von den Nazis ermordete Juden, das dieses Museum aufrechterhalten soll“, fügte er hinzu. Trotz seiner Entlassung werde er sich weiter für das Gedenken an den Holocaust einsetzen.