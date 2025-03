Trump will amerikanische Geschichte umschreiben

Als negatives Beispiel wird in dem Dekret die Ausstellung „The Shape of Power: Stories of Race and American Sculpture“ genannt. Diese vertrete die These, dass Unterschiede zwischen Menschen dafür genutzt würden, um sie zu entmündigen und Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten. Zudem würden Skulpturen so dargestellt, als würden sie wissenschaftlichen Rassismus fördern.