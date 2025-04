Christina Applegate weint in Podcast um den Vater

Applegate hat lange Krankengeschichte

In den 1990er-Jahren war Christina Applegate in der TV-Serie „Eine schrecklich nette Familie“ als die naive Tochter Kelly Bundy bekanntgeworden. Im Jahr 2008 hatte sie sich nach einer Krebsdiagnose das Gewebe in beiden Brüsten entfernen lassen. Im August 2021 gab sie bekannt, dass bei ihr Multiple Sklerose diagnostiziert worden sei.