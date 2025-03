Applegate: 30 Klinikbesuche mit starken Schmerzen

Neben den Herausforderungen, die MS mit sich bringt, leidet Applegate unter massiven Magen-Darm-Problemen. Wiederkehrend treten Erbrechen, Durchfall und starke Schmerzen auf, die sie nach eigenen Angaben in den letzten drei Jahren über 30 Mal ins Krankenhaus zwangen. „Sie haben jeden erdenklichen Test an mir durchgeführt und meinen Körper einer enormen Strahlenbelastung ausgesetzt, von CT-Scans bis hin zu allem anderen“, so die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Kelly Bundy in „Eine schrecklich nette Familie“ bekannt wurde.