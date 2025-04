Trump: „Putin soll mit dem Schießen aufhören!“

15-Minuten-Gespräch im Vatikan

Das Gespräch mit Selenskyj am Samstag im Vatikan am Rande der Trauerfeiern für den verstorbenen Papst Franziskus ist laut Trump gut verlaufen. „Ich sehe ihn ruhiger. Ich denke, er versteht die Lage und möchte einen Deal machen“, sagt der US-Präsident Reportern in New Jersey.