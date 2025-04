Das verbessert sich bald für Kärntens Freiwillige

Freiwilligen-Zentrum als Unterstützungsstelle

Aktuell arbeitet bereits eine Juristin für das neue Zentrum, angesiedelt in der Abteilung für Katastrophenschutz, falls notwendig sollen aber weitere Mitarbeiter aufgenommen werden, die sich künftig um die Anliegen der Ehrenamtlichen in Kärnten kümmern sollen: „Der Fokus liegt vorerst auf drei Themen: Mehr Sichtbarkeit, die wir mithilfe einer Kampagne erreichen wollen, mehr Sicherheit in Form von Versicherungs- und Haftungsschutz und mehr Freude, die wir erreichen wollen, indem wir attraktive Benefits anbieten“, kündigt Fellner an. Auch sollen auf der Plattform mehr Menschen angesprochen werden, sich freiwillig zu engagieren: „49 Prozent jener Menschen, die kein Ehrenamt ausüben, geben als Motiv dafür an, noch nie gefragt worden zu sein“, unterstreicht Klubobmann Herwig Seiser.