Land der Freiwilligen: Helfen will gelernt sein

Kärntner als Fans des Ehrenamtes

Aber die Helfer kommen aus allen Altersgruppen. Die Caritas, die in Kärnten auf 700 Freiwillige zurückgreifen kann, startet das Projekt open2chat, eine kostenlose anonyme Online-Begleitung von Jugendlichen für Jugendliche. Sie bekommen wie Helfer in allen Bereichen eine maßgeschneiderte Ausbildung, ob für Freizeitaktivitäten oder Hospizbegleitung. Auch wer im Besuchsdienst Menschen Zeit schenkt, wird dafür 50 Stunden lang geschult, in Bereichen wie Animation und Gesprächsführung. Speziell in der Biografiearbeit lassen sich kleine Wunder erzielen. „Wir haben einen Klienten, der sein Leben mit Musik verbracht hat, seit er mit einem Musiklehrer als Helfer über diese Zeit reden kann, hat er nach einem Schlaganfall unglaubliche Fortschritte gemacht“, erzählt Brigitte Pekastnig, Pflege und Betreuungsreferentin des Kärntner Roten Kreuzes, das mehr als 3000 Freiwillige beschäftigt.