Dieser „Biergamasta“ lacht von 30.000 Bierdeckeln

Bleiburger Originale werden verewigt

„Bleiburger Originale werden verewigt. Albin ist unser ,Biergamasta der Herzen’“, sagt Ideenlieferant und Hotelier Stefan Breznik. Der Bergbauer ist ein Landwirt alter Schule, Helfer in der Not und Christbaumlieferant. Reinhard Wulz bringt die Sache auf den Punkt: „Albin ist einfach eine gute Seele.“ Wulz hilft Radocha seit einigen Jahren am Hof: „Er war immer für jeden da, Tag und Nacht. Er soll daher etwas zurückbekommen.“