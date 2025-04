Hilfe von oben: Mit Drohnen gegen den Mähtod

Effektiver und deshalb seit einigen Jahren erfolgreich im Einsatz sind Drohnen, die mit Wärmebildkameras ausgestattet sind. Die Kitze sind aufgrund ihrer Körperwärme deutlich in der „kühleren“ Umgebung des Grases zu erkennen. Viele Jagdgesellschaften in Kärnten haben sich deshalb bereits eine solche Drohne zur Kitzrettung zugelegt. „Wir Jägerinnen und Jäger sind für das Wohl des Wildes im besonderen Maße verantwortlich“, so Landesjägermeister Walter Brunner. Deshalb bietet die Jägerschaft den Landwirten auch heuer wieder ihre Hilfe an. Neben der Kärntner Jägerschaft gibt es in Kärnten außerdem Initiativen und Gemeinden, die ebenfalls bereits Drohnensuchflüge anbieten.