Van der Bellen war bei aufgebahrtem Pontifex

Auch Bundeskanzler Christian Stocker erwies dem Papst die letzte Ehre. „Der Tod von Papst Franziskus ist ein schmerzlicher Verlust für die katholische Kirche und Gläubige in Österreich und rund um den Globus. Ich nehme in Rom Abschied von einem besonderen Menschen, der durch seinen Dienst an den Schwächsten der Gesellschaft und für seinen unermüdlichen Einsatz für Toleranz, Frieden und Gerechtigkeit in Erinnerung bleiben wird. Möge er in Frieden ruhen“, so in einer Stellungnahme.