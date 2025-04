Papst-Tod: Warum der Leichnam nicht verwest

Konservierung bei Pius XII. ging dramatisch schief

Einer der dramatischsten Fälle in der Geschichte der postmortalen Behandlung von Päpsten ist jener von Pius XII. Als er 1958 starb, wurde sein Leichnam von seinem Leibarzt Riccardo Galeazzi-Lizzi einer „neuartigen“ Form der Einbalsamierung unterzogen – mit katastrophalen Folgen. Laut zahlreichen Zeugenaussagen wurde die Behandlung mittels einer experimentellen Technik, unter der Verwendung ungeeigneter Chemikalien durchgeführt.

Das Ergebnis war eine beschleunigte Zersetzung des Körpers des Pontifex, die sich bereits nach wenigen Stunden bemerkbar machte: Die Haut schwoll an und wurde schwarz; der Gestank wurde bald so durchdringend, dass einige Schweizergardisten in Ohnmacht fielen. Schließlich platzte der Leichnam regelrecht auf. Dieser Vorfall brachte den Vatikan in große Verlegenheit und markierte einen Wendepunkt im Umgang mit päpstlichen Leichen.