Radlobby will Straße vor der Volksschule sperren

Vor der Volksschule in der Eisenstädter Bahnstraße spielt sich zu den Stoßzeiten ab. Zu Unterrichtsbeginn und -ende strömen teils hunderte Kinder in die bzw. aus der Schule, Eltern bleiben mit den Autos direkt vor dem Eingang stehen – teilweise auch in zweiter Spur – um ihre Sprösslinge ein- und aussteigen zu lassen. Hinzu kommt noch der reguläre Straßenverkehr – das tägliche Chaos ist perfekt. Die Gefahr, dass etwas passieren könnte, ist aus Sicht der Radlobby Eisenstadt daher groß.