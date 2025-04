Trumps Schock-Politik setzt Wirtschaft aufs Spiel

US-Dollar sehr schwach

An den Börsen ist noch nicht Ende: Der US-Dollar ist gegenüber dem Euro so schwach wie seit drei Jahren nicht mehr. Durch einen Kursverfall der US-Währung werden amerikanische Waren im Ausland günstiger, was die Exporte ankurbeln könnte. Gleichzeitig werden die Importe in die USA durch die aggressive Zollpolitik gebremst.