Zölle: China geht im Handelsstreit auf die USA zu

Maßnahmen geplant

Zudem soll den Betrieben, die am meisten unter den hohen US-Zöllen leiden, unter die Arme gegriffen werden. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete am Freitag, dass beispielsweise Mittel aus der Arbeitslosenversicherung erhöht werden sollen, die wiederum an Unternehmen zurückgezahlt werden können. Auch würden die Zinsen und der Mindestreservesatz der Banken gesenkt. Der Konsum von Dienstleistungen werden ausgebaut, hieß es.