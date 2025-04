Nun ist es fix: FPÖ geht im Mai ans Eingemachte

Der (vor-)schnelle Ruf vom Suizid

Fest stehe auch: „Der Ausschuss soll im September beginnen“, so Hafenecker. Als Auskunftspersonen werden u.a. ÖVP-Größen wie Ex-Nationalratspräsident und Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka (seine Mitarbeiterin soll den lange verschollenen Laptop Pilnaceks weitergegeben haben), der höchste Polizist des Landes Michael Takacs (er soll der Mitarbeiterin geraten haben, den Datenträger verschwinden zu lassen – was er selbst bestreitet) oder auch Ex-Kanzler Kurz genannt. Letzterer sprach noch vor einer Obduktion am Todestag von einem Suizid, den manche Gerichtsmediziner in Zweifel ziehen.