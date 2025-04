Ukraine-Krieg: Trump verkündet „Deal“ mit Putin

Selenskyj in Südafrika um Unterstützung bemüht

Während Trump Druck auf Kiew ausübt, traf Selenskyj am Donnerstag in Südafrika ein, um mit Präsident Cyril Ramaphosa über die bilaterale Zusammenarbeit und die Bemühungen zur Beendigung des russischen Krieges in der Ukraine zu beraten. „Es ist entscheidend, einem gerechten Frieden näherzu kommen“, schrieb Selenskyj über seinen Besuch auf X.