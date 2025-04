Putins Ankündigung könnte nur Propagandatrick sein

Wie berichtet, hat die Waffenruhe laut Putin am Samstag um 17 Uhr (Moskauer Zeit 18 Uhr) begonnen. Enden soll sie am Ostersonntag um 23 Uhr. Putin forderte das ukrainische Militär auf, ebenfalls die Waffen niederzulegen. Deren Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte aber skeptisch. Nach ukrainischen Angaben feuerten russische Streitkräfte auch nach Inkrafttreten der angeblichen Feuerpause auf ukrainische Stellungen. „Shahed-Drohnen an unserem Himmel entlarven Putins wahre Einstellung zu Ostern und zu Menschenleben“, kritisierte Selenskyj.