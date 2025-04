Schwärzler steht wieder im Savannah-Achtelfinale

Starker Auftritt von Joel Schwärzler beim Auftakt des ATP Challengers in Savannah (US). In Runde eins machte der Vorarlberger mit dem in der Weltrangliste fast 200 Positionen besser gerankten US-Amerikaner Emilio Nava kurzen Prozess und zog ins Achtelfinale ein – wie bereits im Vorjahr.