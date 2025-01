Schwärzler macht sich selbst schönstes Geschenk

Am Montag feierte Österreichs große Tennis-Hoffnung Joel Schwärzler seinen 19. Geburtstag. Statt einer rauschenden Party wartete da aber ein hartes Stück Arbeit auf den Vorarlberger. Im Quali-Finale des ATP-Challengers in Piracicaba (Bra) musste der Weltranligsten-330. gegen Lokalmatador Pedro Boscardin Dias 2:34 Stunden am Sandplatz stehen, ehe er endlich jubeln durfte.