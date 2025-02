Schwärzler glänzt auf Messis und Maradonas Spuren

Knapp eine Million Einwohner zählt die drittgrößte argentinische Stadt Rosario. In Europa ist sie nicht dafür bekannt, dass sie ein wichtiger Eisenbahnknoten ist oder das Schifffahrtszentrum des nordöstlichen Argentiniens. Hierzulande kennt man Rosario in erster Linie, weil Diego Armando Maradona im September 1993 bei den örtlichen Newell‘s Old Boys anheuerte und eine Saison – in der er aber nur fünf Partien machte – im Estadio Marcelo Bielsa spielte. Unter anderem vor den Augen eines gewissen Lionel Messi. Der wurde 1987 in der Stadt am Rio Parana geboren und startete seine Karriere bei den Newell‘s Old Boys, ehe er im Jahr 2000 in den Nachwuchs des FC Barcelona wechselte – der Rest ist Geschichte...