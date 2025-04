Es boomt die „kleine Schwester“ der PV-Anlage

Noch nie so viele in einem Monat

Im heurigen März wurden bei der Netz Oberösterreich 828 Balkonkraftwerke neu angemeldet. So viele in einem Monat waren es noch nie. Generell zeigt die Tendenz klar nach oben. Im März 2024 – im Frühling sind die Mini-PV-Anlagen generell gefragter – gab es mit 466 Anmeldungen nur etwas mehr als halb so viele. „Jedes Balkonkraftwerk ist ein Schritt in Richtung mehr erneuerbarer Energie in den Haushalten“, sagt Netz Oberösterreich Geschäftsführer Manfred Hofer.