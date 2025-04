Mädchen bricht vor Trump plötzlich zusammen

„Ein minderjähriges Familienmitglied wurde während der Vereidigungszeremonie von Dr. Oz im Oval Office ohnmächtig“, so ein Beamter des Weißen Hauses in einer kurzen Erklärung. „Wir sind froh, dass es ihr gut geht.“ Oz wird in seiner neuen Rolle dafür verantwortlich sein, die Krankenversicherungsbehörde zusammenzukürzen, um Trumps Steuervorhaben zu erleichtern.