Russland gehen die Flieger aus – Trump soll helfen

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass Russland gerne mit Milliarden Dollar aus eingefrorenem Staatsvermögen Flugzeuge von Boeing kaufen wolle – und zwar sobald in der Ukraine ein Waffenstillstand erreicht sei. Das eingefrorene Staatsvermögen ist eine Sanktion aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Ein Waffenstillstand sei demnach zwingend notwendig, um an die Gelder zu gelangen, sagte ein Informant.