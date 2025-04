Hier geht Donald Trump regelmäßig in Flammen auf

Während hierzulande an Ostern vor allem Eier gesucht und Schokohasen vernascht werden, geht es andernorts deutlich wilder zu: In Spanien marschieren Kapuzenmänner durch die Straßen, in Mexiko wird Donald Trump symbolisch verbrannt, in Polen fliegt Wasser in Strömen, und in Tschechien gibt’s zu Ostern sogar Hiebe mit der Rute.