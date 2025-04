Alleingang zahlte sich für den Wallfahrtsort aus

Als St. Wolfgang aus der Reihe tanzte und sich als einzige Gemeinde des Bezirks Gmunden nicht am Projekt „Kulturhauptstadt 2024“ beteiligte, hagelte es Kritik. Der Alleingang und die Entscheidung, sich auf das „Wolfgang-Jahr“ anlässlich des 1100. Geburtstags des Namenspatrons der Gemeinde zu konzentrieren, erwies sich aber als Volltreffer. Die Gemeinde schloss wieder an die wirtschaftlichen Erfolge vor der Corona-Pandemie an. Die Marke von 400.000 Nächtigungen in einem Jahr wurde geknackt. Damit liegt der 2900 Einwohner zählende Wallfahrtsort nach Linz auf Platz zwei in der landesweiten Nächtigungsstatistik.