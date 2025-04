„Werden alles geben, damit es wieder bergauf geht“

Für Politikinteressierte ein historischer Moment: Die ÖVP stellt mit Susanne Kaltenegger in der einstigen SPÖ-Hochburg Bruck an der Mur erstmals den Bürgermeister, dies wurde am Freitag offiziell. Auch in anderen steirischen Kommunen kommt es nach der Wahl zu politischen Umbrüchen.