„Mr. Bauernbundball“ Tonner wird Bürgermeister

Und das kam so: Bei der Wahl am 23. März wurde zwar wieder die Bürgerliste von Jakob Frey mit 42 Prozent (und einem zarten Plus) die stärkste Kraft, erzielte aber keine absolute Mehrheit. In den Gesprächen danach stellte sich rasch heraus, dass mit den anderen Fraktionen viel Porzellan zerbrochen wurde. Einzig die Grünen konnten sich eine Zusammenarbeit vorstellen. Sie haben aber nur ein Mandat – das würde aber nicht für die notwendigen 13 Sitze reichen.