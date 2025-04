Nächste Etappe bei Montfortbrücken-Baustelle

Einschränkungen für Autoverkehr

Auch für Autofahrer gibt es Neuerungen: Am Hirschgraben (Innenstadtseite) beginnen nun umfangreiche Kanalarbeiten entlang der Landesstraße. Die Arbeiten sind in drei Abschnitte unterteilt und dauern voraussichtlich drei Wochen an. Währenddessen bleibt jeweils eine Fahrspur pro Fahrtrichtung offen. Diese ist verschmälert, Busse und Laster kommen aber weiterhin durch. Das Linksabbiegen in die Vorstadt bleibt ebenfalls möglich, wenn auch mit verkleinerter Aufstellfläche.