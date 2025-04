Apple lieferte weniger Smartphones in China aus

Das US-Unternehmen, das auf Chinas Smartphone-Markt an fünfter Stelle steht, verzeichnete einen Rückgang auf 9,8 Millionen Geräte, was einem Marktanteil von 13,7 Prozent entspricht. Im Quartal davor waren es noch 17,4 Prozent. Für Apple war es das siebente Quartal in Folge mit einem Rückgang.