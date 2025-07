„Ein Versagen!“ FIA-Boss bekommt Konkurrenz

Der US-Amerikaner Tim Mayer wird bei der Wahl zum Präsidenten des Automobil-Weltverbandes FIA im Dezember gegen Amtsinhaber Mohammed Ben Sulayem antreten. Das kündigte der ehemalige Formel-1-Steward und Sohn des ehemaligen McLaren-Chefs Teddy Mayer am Freitag in Silverstone an.