Vorsicht vor Wasserknappheit beim Pool-Befüllen

Einige Gemeinden haben wegen ähnlicher Erfahrungen bereits Poolkalender eingeführt, so auch St. Konrad. „Wir machen das jedes Jahr so. Zum Glück haben wir heuer noch kein Problem mit dem Wasser“, so Ortschef Herbert Schönberger (ÖVP). Man will die Bürger sensibilisieren, mit Wasser beim Pool-Befüllen oder beim Frühjahrsputz sparsam umzugehen.