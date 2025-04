Für Traditonsgasthaus wird neuer Pächter gesucht

In einem der größten Traditionsgasthäuser des unteren Mühlviertels drohen die Lichter auszugehen. Alfred Plank, langjähriger Chef des gleichnamigen Wirtshauses in Schweinbach, geht in Pension. Findet sich kein Pächter, geht ein beliebter Veranstaltungsort sowie Treffpunkt für die Menschen in der Region verloren.