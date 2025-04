2,5-Meter-Skulptur als Hommage an Wander Bertoni

Anlässlich seines 100. Geburtstags wurde nun die imposante Bronzeplastik „Der Wind“ aus dem Jahr 1992 am Kreisverkehr zwischen Winden und Breitenbrunn in Anwesenheit seiner Witwe Waltraud Bertoni feierlich eingeweiht. Mit dabei war auch Landesrätin Daniela Winkler: „Die Skulptur hat an dieser zentralen Stelle in Winden einen würdigen Platz gefunden. Wir bewahren damit nicht nur Wander Bertoni ein ehrendes Andenken.“ Sie bedankte sich auch bei Waltraud Bertoni für die Leihgabe.