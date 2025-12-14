Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1,5 Mio. Fahrgäste

Verkehrsbetriebe feiern Halbrunden mit Rekord

Burgenland
14.12.2025 08:58
Die VBB-Flotte soll im kommenden Jahr um acht E-Busse erweitert erweitert werden.
Die VBB-Flotte soll im kommenden Jahr um acht E-Busse erweitert erweitert werden.(Bild: LMS)

Seit mittlerweile fünf Jahren sind die Busse und Taxis der Verkehrsbetriebe im ganzen Land unterwegs. Die Nachfrage steigt, das Angebot wächst.

0 Kommentare

Allen Unkenrufen zum Trotz: Fünf Jahre nach ihrem Start können die landeseigenen Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB) eine hervorragende Bilanz präsentieren. Noch nie nutzten so viele Menschen das Angebot wie heuer. Rund 1,5 Millionen Fahrgäste waren mit Bussen und Anrufsammeltaxis (BAST) unterwegs – 30 Prozent mehr als im Vorjahr und hundertmal mehr als im ersten Betriebsjahr 2021.

Zum Einkaufen oder zum Arzt
Und es sind längst nicht mehr nur Pendler und Schüler, welche die Öffis nutzen: „Mit Bus oder BAST werden auch ganz alltägliche Dinge erledigt, wie Einkäufe oder die Fahrt zu einem Arzt-Termin“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Ausflug zum Adventmarkt mit dem B14: Petra und Jenny Karall.
Ausflug zum Adventmarkt mit dem B14: Petra und Jenny Karall.(Bild: Privat)

Ausflüge zum Adventmarkt und zum Buschenschank
Die Verbindungen werden auch für kleine Ausflüge genutzt. Petra Karall und ihre Tochter Jenny fuhren etwa mit der VBB-Linie B14 ganz entspannt von Markt St. Martin nach Eisenstadt, um den Adventmarkt zu besuchen. „Kein Parkplatzsuchen, kein Stress – und beim zweiten Glühwein muss man sich über die Heimfahrt keine Gedanken machen“, sagt Jenny lachend.

Maria Kraller und Traude Tamanini wiederum nutzen das Sammeltaxi für regelmäßige Ausflüge zu ihrem Lieblings-Buschenschank in Eisenberg an der Pinka. „Wir können unsere Freizeittouren selbstständig planen und kommen unter die Leute“, erzählen die beiden. Nach gutem Essen und Trinken werden sie dann wieder sicher nach Hause gebracht.

Maria Kraller und Traude Tamanini fahren mit dem BAST gerne zum Buschenschank.
Maria Kraller und Traude Tamanini fahren mit dem BAST gerne zum Buschenschank.(Bild: Privat)

Sammeltaxi immer beliebter
Sie sind nicht die Einzigen, immer mehr steigen im BAST ein: 200.000 Fahrten bedeuten eine Steigerung von über 80 Prozent. Seit Kurzem können die Fahrten auch durch die neue App gebucht werden. „1000 Downloads in 24 Stunden und mittlerweile 4000 registrierte User sprechen für sich“, betont Infrastruktur-Landesrat Heinrich Dorner.

Neue E-Busse und App-Erweiterung
2026 wird weitere Neuerungen bringen: Acht neue Elektrobusse inklusive eigener Ladeinfrastruktur sollen starten. Dazu kommen weitere P&R-Anlagen, optimierte Linien und eine erweiterte BAST-App. Für die beiden VBB-Geschäftsführer Wolfgang Werderits und Johannes Jandrisevits ist klar: „Die Nachfrage steigt und das Angebot wächst mit.“

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
2° / 4°
Symbol Nebel
Güssing
-0° / 3°
Symbol Nebel
Mattersburg
-0° / 4°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
2° / 5°
Symbol Nebel
Oberpullendorf
-1° / 3°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Die Polizei riegelte alles ab und leitete eine Alarmfahndung ein. Der Schütze konnte aber ...
Schütze auf der Flucht
Schüsse an US-Universität: Zwei Tote, 9 Verletzte
Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
162.108 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
117.632 mal gelesen
Steiermark
„Schrecklich“: Große Trauer um Unfallopfer (18)
94.065 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Frau hatte nach dem Zusammenstoß keine Chance – sie verstarb am Unfallort.
Mehr Burgenland
Gläubige bestürzt
Frevelhafte Diebe stehlen Christbäume vor Kirche
Geburtstag & Jubiläum
60 Jahre im Zeichen der Florianis
Krone Plus Logo
„Das letzte Aufgebot“
Als der Volkssturm im Burgenland aufgestellt wurde
Neue Eisenstädter
Hofer-Anzeige gegen Doskozil ging ins Leere
Hoffnung schenken
Wenn selbst der Christbaum zum Luxus wird
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf