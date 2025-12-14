Verkehrsbetriebe feiern Halbrunden mit Rekord

Seit mittlerweile fünf Jahren sind die Busse und Taxis der Verkehrsbetriebe im ganzen Land unterwegs. Die Nachfrage steigt, das Angebot wächst.
Allen Unkenrufen zum Trotz: Fünf Jahre nach ihrem Start können die landeseigenen Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB) eine hervorragende Bilanz präsentieren. Noch nie nutzten so viele Menschen das Angebot wie heuer. Rund 1,5 Millionen Fahrgäste waren mit Bussen und Anrufsammeltaxis (BAST) unterwegs – 30 Prozent mehr als im Vorjahr und hundertmal mehr als im ersten Betriebsjahr 2021.
Zum Einkaufen oder zum Arzt
Und es sind längst nicht mehr nur Pendler und Schüler, welche die Öffis nutzen: „Mit Bus oder BAST werden auch ganz alltägliche Dinge erledigt, wie Einkäufe oder die Fahrt zu einem Arzt-Termin“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.
Ausflüge zum Adventmarkt und zum Buschenschank
Die Verbindungen werden auch für kleine Ausflüge genutzt. Petra Karall und ihre Tochter Jenny fuhren etwa mit der VBB-Linie B14 ganz entspannt von Markt St. Martin nach Eisenstadt, um den Adventmarkt zu besuchen. „Kein Parkplatzsuchen, kein Stress – und beim zweiten Glühwein muss man sich über die Heimfahrt keine Gedanken machen“, sagt Jenny lachend.
Maria Kraller und Traude Tamanini wiederum nutzen das Sammeltaxi für regelmäßige Ausflüge zu ihrem Lieblings-Buschenschank in Eisenberg an der Pinka. „Wir können unsere Freizeittouren selbstständig planen und kommen unter die Leute“, erzählen die beiden. Nach gutem Essen und Trinken werden sie dann wieder sicher nach Hause gebracht.
Sammeltaxi immer beliebter
Sie sind nicht die Einzigen, immer mehr steigen im BAST ein: 200.000 Fahrten bedeuten eine Steigerung von über 80 Prozent. Seit Kurzem können die Fahrten auch durch die neue App gebucht werden. „1000 Downloads in 24 Stunden und mittlerweile 4000 registrierte User sprechen für sich“, betont Infrastruktur-Landesrat Heinrich Dorner.
Neue E-Busse und App-Erweiterung
2026 wird weitere Neuerungen bringen: Acht neue Elektrobusse inklusive eigener Ladeinfrastruktur sollen starten. Dazu kommen weitere P&R-Anlagen, optimierte Linien und eine erweiterte BAST-App. Für die beiden VBB-Geschäftsführer Wolfgang Werderits und Johannes Jandrisevits ist klar: „Die Nachfrage steigt und das Angebot wächst mit.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.