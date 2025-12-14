Verkehrsbetriebe feiern Halbrunden mit Rekord

Ausflüge zum Adventmarkt und zum Buschenschank

Die Verbindungen werden auch für kleine Ausflüge genutzt. Petra Karall und ihre Tochter Jenny fuhren etwa mit der VBB-Linie B14 ganz entspannt von Markt St. Martin nach Eisenstadt, um den Adventmarkt zu besuchen. „Kein Parkplatzsuchen, kein Stress – und beim zweiten Glühwein muss man sich über die Heimfahrt keine Gedanken machen“, sagt Jenny lachend.