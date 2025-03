Bertoni-Nachlass wie aus dem Ei gepellt

Freilichtmuseum in Winden

1925 hatte der bemerkenswerte, italienisch-österreichische Bildhauer in Codisotto in der Provinz Reggio Emilia das Licht der Welt erblickt. 1965 erwarb der Meister seines Faches, dessen außergewöhnlich kreatives Schaffen quer durch Europa großes Ansehen genießt, die alte Gritsch-Mühle in Winden am See und ließ daraus ein viel beachtetes Freilichtmuseum in neuem Glanz erstrahlen – ein weitläufiger Skulpturenpark inbegriffen.