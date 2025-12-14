Neuer Mistkübel für die Phantomhaltestelle

Ein ungewöhnliches Geschenk erhielt nun das Caritas-Haus St. Martin in Eisenstadt. Dieses hat aber einen tieferen Sinn und wird an einer Haltestelle montiert, an der nie ein Bus hält.
Ein großer, grauer Mistkübel mit der Aufschrift „Gib mir den Rest“ ist vielleicht nicht gerade das Präsent, das man sich anlässlich eines 50-jährigen Jubiläums erwartet. Im Caritas-Haus St. Martin in Eisenstadt freut man sich aber dennoch sehr über die ungewöhnliche Aufmerksamkeit. Das Geschenk ging sogar auf den ausdrücklichen Wunsch von Günter Widder, dem ehemaligen Obmann des Vereins „Freunde des Caritas-Hauses St. Martin“, und auf die jetzige Obfrau Schwester Vogl zurück. Anlass war einerseits das Jubiläumsjahr 100 Jahre Landeshauptstadt und andererseits das 50-jährige Bestehen der Pflegeeinrichtung.
Für Scheinhaltestelle
Aufgestellt werden soll der städtische Mistkübel an einer der „Scheinhaltestellen“ in der Nähe des Seniorenheims. Diese Phantomhaltestellen unterscheiden sich nicht von echten Bushaltestellen, sind komplett mit Schild und Fahrplan ausgestattet. Ein Bus wird dort allerdings nie stehen bleiben. Die Attrappen dienen vor allem dem Schutz von an Demenz erkrankten Bewohnern des Hauses.
Ort der Orientierung
Diese haben mitunter das Verlangen, „nach Hause“ fahren zu wollen. Die Scheinhaltestellen sollen ihnen einen sicheren Ort bieten, um sich niederzulassen, zur Ruhe zu kommen und auf eine vertraute Weise Orientierung zu finden. Pflegekräfte können dann behutsam Kontakt aufnehmen, mit den Betroffenen ins Gespräch kommen und sie auf sanfte Weise wieder zurück in die Pflegeeinrichtung begleiten.
Durch das Aufstellen eines originalen Mistkübels der Stadt soll die Scheinhaltestelle noch ein wenig authentischer werden. Das Haus St. Martin verfügt über zwei solche Phantomhaltestellen.
