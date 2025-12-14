Neuer Mistkübel für die Phantomhaltestelle

Ein großer, grauer Mistkübel mit der Aufschrift „Gib mir den Rest“ ist vielleicht nicht gerade das Präsent, das man sich anlässlich eines 50-jährigen Jubiläums erwartet. Im Caritas-Haus St. Martin in Eisenstadt freut man sich aber dennoch sehr über die ungewöhnliche Aufmerksamkeit. Das Geschenk ging sogar auf den ausdrücklichen Wunsch von Günter Widder, dem ehemaligen Obmann des Vereins „Freunde des Caritas-Hauses St. Martin“, und auf die jetzige Obfrau Schwester Vogl zurück. Anlass war einerseits das Jubiläumsjahr 100 Jahre Landeshauptstadt und andererseits das 50-jährige Bestehen der Pflegeeinrichtung.