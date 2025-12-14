Vorteilswelt
Für Assistenzhund

Krone hilft & Volkshilfe bitten um Geld für Martin

Burgenland
14.12.2025 11:00
Für Martin und Mama Desi rufen die Volkshilfe und die Krone gemeinsam auf Herz und Geldbörsl zu ...
Für Martin und Mama Desi rufen die Volkshilfe und die Krone gemeinsam auf Herz und Geldbörsl zu öffnen. Volkshilfepräsidentin Verena Dunst besuchte den Buben zuhause und versprach ihre Hilfe.(Bild: Charlotte Titz)

Martin ist Autist. Ein besonderer Bub – sensibel, klug und mit einem tiefen Gespür für Stimmungen. Er hat schon viele Hürden gemeistert, jetzt wäre ein Assistenzhund gut für ihn. Als Unterstützung und Freund, der ihm Sicherheit, Stabilität und Vertrauen schenkt.

Martin lebt gemeinsam mit seinen Eltern in Parndorf. Diagnostiziert wurde seine ausgeprägte Form des frühkindlichen Autismus als er etwa drei Jahre alt war. Seit damals erhält Martin verschiedene Therapien. Es wird versucht, ihn bestmöglich zu fördern. Und es hilft. Martin ist trocken und spricht fließend, geht auch normal in die Schule.

So können Sie helfen! 

Spendenkonto: Raiffeisenlandesbank Burgenland

IBAN: AT81 3300 0000 0118 7210

Kennwort: „Martin“

Dennoch braucht er im Alltag weiterhin Unterstützung. Sein größtes Problem sind seine emotionalen Ausbrüche, wenn ihm alles zu viel wird – die sogenannten Meltdowns. Sie beginnen oft mit lautem Schimpfen und enden in heftigen Aggressionsanfällen, die sich gegen ihn selbst, aber auch gegen seine Mama und seit neustem gegen die Schulassistenz richten können.

Was ihn beruhigt ist der Umgang mit Tieren, vor allem Hunde sind seine große Liebe. Zu Hause hat er etliche Stoffhunde. Seine liebsten: Hundeopa Willi und der schwarze Mo. Ein Assistenzhund wäre für den Buben deshalb eine große Hilfe. So ein Tier kostet aber viel Geld. Krone Hilft und die Volkshilfe bitten deshalb gemeinsam um Geld, damit Martin auch auf diese Weise gefördert werden kann.

