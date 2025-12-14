Krone hilft & Volkshilfe bitten um Geld für Martin

Was ihn beruhigt ist der Umgang mit Tieren, vor allem Hunde sind seine große Liebe. Zu Hause hat er etliche Stoffhunde. Seine liebsten: Hundeopa Willi und der schwarze Mo. Ein Assistenzhund wäre für den Buben deshalb eine große Hilfe. So ein Tier kostet aber viel Geld. Krone Hilft und die Volkshilfe bitten deshalb gemeinsam um Geld, damit Martin auch auf diese Weise gefördert werden kann.