Becken im Welldorado nach 40 Tagen wieder dicht

Seit dem 6. März ist das Familienbecken im Welser Welldorado gesperrt. Was nach einer kurzen Pause aussah, entwickelte sich zu einer langwierigen Suche nach dem Leck. „Im Nirosta-Pool sind im Bodenbereich die Nähte aufgegangen, die Ursache ist noch völlig unklar“, so der für die Bäder zuständige Welser Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FP). Er rechnet damit, dass in der kommenden Woche das Becken wieder freigegeben werden kann. Sport und Lehrschwimmbecken waren von der Sperre ohnehin nicht betroffen.