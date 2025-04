Müll und Schutt liegen im ehemaligen Rad-Parcours

Bauschutt, Verpackungsmaterial – Kinderlachen? Fehlanzeige

Am 30. Juni 2022 war höchst offiziell Schluss. Nun, knapp drei Jahre später, ist in der Josefiau alles andere als die Natur zurück. „Es ist schade, was aus dem Parcours geworden ist“, sagt Josef Huber. Der ehemalige Stadtpolitiker und Anrainer bedauert den Zustand der Au. Auf einer einstigen Rampe des Parcours liegt Bauschutt, Verpackungsmaterial hat der Wind ins Unterholz geweht. Kinderlachen? Fehlanzeige.