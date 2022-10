Auch BMX-Strecke in der Itzlinger Au droht das Aus

Bürgermeister Preuner ist skeptisch

Ende Oktober soll ein Verfahren die Zukunft der Strecke in der Lieferinger Au klären. Sogar Bürgermeister Harald Preuner könnte sich einen Erhalt vorstellen. Er sei selbst in seiner Jugend hier geradelt. Im Hinblick auf das Verfahren ist der Stadtchef aber skeptisch. Die Landesumweltanwaltschaft (LUA) als Bewahrer der Natur stünde in der Kritik.„Es wird ganz generell zu viel verboten“, so Preuner.